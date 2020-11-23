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Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

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Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu aktris ve şarkıcı Taraji P. Henson üstlendi. Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı gecede çok sayıda performans gerçekleşti. örende Katy Perry anne olduktan sonra ilk kez sahne aldı. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler de sahne performansı sergiledi. Gecenin büyük ödülü Taylor Swift'e gitti. Ancak Swift, yoğun temposu nedeniyle ödülü şahsen kabul edemedi. 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne layık görülen isimler ise şöyle: Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler sahne performansı sergiledi.

Etiketler
Amerikan Müzik Ödülleri Microsoft Tiyatrosu
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