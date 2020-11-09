MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle bu yıl daha farklı bir ödül töreni yapıldı. Ödül töreni Londra'dan Budapeşte'te birçok farklı lokasyonda yapılan çekimlerle gerçekleşti. Önceden çekilen videolardan oluşan törenin sunuculuğunu İngiliz müzik grubu Little Mix üstlendi. 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne damga vuran isim Güney Koreli pop grubu BTS oldu. Kısa sürede milyonlara ulaşan grup 4 ödülle evine döndü.
İşte MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazananlar...
En iyi şarkı: BTS – Dynamite
En iyi grup: BTS
En çok hayranı olan grup: BTS
En iyi sanal canlı konser: BTS
En iyi şarkıcı: Lady Gaga
En iyi Latin şarkıcı: Karol G
En iyi elektronik müzik şarkıcısı: David Guetta
En iyi rock şarkıcısı: Coldplay
En iyi alternatif müzik şarkıcısı: Hayley Williams
En iyi pop şarkıcısı: Little Mix
En iyi hip hop şarkıcısı: Cardi B
En iyi yeni isim: Doja Cat
En iyi işbirliği: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj
En iyi video: DJ Khaled, Popstar ft Drake starring Justin Bieber