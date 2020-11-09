MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Avrupa'nın en prestijli müzik ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri dağıtıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birkaç şehirde ve internet üzerinden düzenlenen törene Güney Koreli pop grubu BTS damga vurdu

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle bu yıl daha farklı bir ödül töreni yapıldı. Ödül töreni Londra'dan Budapeşte'te birçok farklı lokasyonda yapılan çekimlerle gerçekleşti. Önceden çekilen videolardan oluşan törenin sunuculuğunu İngiliz müzik grubu Little Mix üstlendi. 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne damga vuran isim Güney Koreli pop grubu BTS oldu. Kısa sürede milyonlara ulaşan grup 4 ödülle evine döndü.

İşte MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

En iyi şarkı: BTS – Dynamite

En iyi grup: BTS

En çok hayranı olan grup: BTS

En iyi sanal canlı konser: BTS

En iyi şarkıcı: Lady Gaga

En iyi Latin şarkıcı: Karol G

En iyi elektronik müzik şarkıcısı: David Guetta

En iyi rock şarkıcısı: Coldplay

En iyi alternatif müzik şarkıcısı: Hayley Williams

En iyi pop şarkıcısı: Little Mix

En iyi hip hop şarkıcısı: Cardi B

En iyi yeni isim: Doja Cat

En iyi işbirliği: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

En iyi video: DJ Khaled, Popstar ft Drake starring Justin Bieber