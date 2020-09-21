72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

'Televizyonun Oscar'ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross ve Jimmy Kimmel'ın sunucu olduğu gecede katılımcılar törene uzaktan katıldı.

ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti. Her yıl kırmızı halı görünümleriyle ilgi gören ödül seremonisi bu yıl yapılmadı. Gecenin sunucuları Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. Ödül töreninde, En İyi Drama Dizisi ödülüne Succession layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, En İyi Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü aldı. En İyi Komedi Dizisi ödülünü 9 ödüllü Schitt's Creek alırken, Watchmen de En İyi Mini Dizi ödülünün sahibi oldu. Euphoria'nın yıldızı Zendaya, drama kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kaldıran en genç isim oldu oldu.