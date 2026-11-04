Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Sabancı'nın ev sahipliğinde AI.SU buluşması...

Otonom sistemlerden otosansüre… Melisa Sabancı Tapan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen AI.SU buluşmasında, yapay zekânın etik, sosyolojik ve felsefi sınırları masaya yatırıldı.

Giriş: 04 Kasım 2026, Çarşamba 09:26
Sabancı'nın ev sahipliğinde AI.SU buluşması...
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
Sabancı'nın ev sahipliğinde AI.SU buluşması...
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN

Prof. Dr. Erkay Savaş’ın konuk olduğu AI.SU buluşmalarında; yapay zekâ bağımsızlığından veri güvenliğine, otosansürden insan-yapay zekâ iş birliği modellerine kadar pek çok kritik konu masaya yatırıldı. Melisa Sabancı Tapan, teknolojinin etik boyutlarına ve insanın karar süreçlerindeki değişen rolüne dikkat çekti. Farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren AI.SU buluşmaları, yapay zekânın teknik sınırlarının ötesine geçerek felsefi, etik ve sosyolojik boyutlarını tartışmaya açtı. Prof. Dr. Erkay Savaş ile gerçekleştirilen oturumun ardından derinleşen sohbetler; otonom sistemlerden veri güvenliğine, otosansürden "human in the loop" (döngüdeki insan) kavramına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Toplantı sonrası değerlendirmelerinde yapay zekâ ile tekleşme ve dürüstlük kavramları üzerine düşündüğünü belirten Melisa Sabancı Tapan, "Seçimlerimiz.. Farkındalıksız bir seçim ne kadar dürüst olabilir?" sorusuyla bireysel farkındalığın altını çizdi.eknik alanlarda derinleşen akademisyenlerin teknolojinin etik ve sosyolojik boyutlarına her geçen gün daha fazla önem verdiğine dikkat çekilen buluşmada; farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin yalnızca alternatif cevaplar üretmekle kalmayıp, yepyeni bağlantılar ve öngörüler sunduğu ifade edildi. AI.SU platformunun, bireyleri teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda etik ve stratejik sorgulayıcısı olmaya davet eden yapısıyla dikkat çekmeye devam edeceği belirtildi.

Melisa Sabancı Tapan AI.SU
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Zorlu'ya hüzünlü veda...
Güncel

Zorlu'ya hüzünlü veda...

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı.
36. Akbank Caz Festivali başladı
Güncel

36. Akbank Caz Festivali başladı

36. Akbank Caz Festivali, Solanca De La Rosa’nın sahne aldığı özel davetle başladı.
“Eğitimden İstihdama Fırsat Eşitliği Yaratmalıyız”
Güncel

“Eğitimden İstihdama Fırsat Eşitliği Yaratmalıyız”

ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, PERYÖN 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’nde konuşma yaptı.
Üç kuşak bir arada tatil...
Güncel

Üç kuşak bir arada tatil...

Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil ve torunu Lily June ile birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Güncel

Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
'Yas sürecimi iman gücümle yendim'
Güncel

'Yas sürecimi iman gücümle yendim'

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Üyesi İpek Toplusoy, iki ağır kayıp verdi. Altı yıl önce eşi Süleyman Toplusoy'u kaybeden İpek Toplusoy, yaklaşık altı ay önce kızı Selin'e veda etti...
Artvin'de buluştular...
Güncel

Artvin'de buluştular...

Cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerinden Arzu Aslan, Heves Ekinci, Sema Maliki ve Eren Yorulmazer Artvin seyahatinde buluştu.
"Bizi Çok Gururlandırdınız"
Güncel

"Bizi Çok Gururlandırdınız"

Küresel iş dünyasının önde gelen iki ismi Güler Sabancı ve Christine Lagarde buluşmasında, Sabancı’dan övgü dolu mesaj: "Avrupa ve dünya için kriz dönemlerinde sergilediğiniz güven veren liderlik ve kadınlara ilham olan duruşunuz için teşekkür ederiz."
Kendi içine yolculuk Hamburg’da başladı
Güncel

Kendi içine yolculuk Hamburg’da başladı

Kişisel gelişim ve kültür rotalarını buluşturan Shambra Journey, ilk rotasını Almanya’ya çevirdi. Berrin Zorlu, Esra Şahin ve Hande Sezer gibi isimlerin yer aldığı keyifli seyahatte konuklar; Elbphilharmonie Hamburg ve tarihi Lüneburg’da unutulmaz anlar yaşadı.
Deniz üstünde sanat
Güncel

Deniz üstünde sanat

Rezzan Benardete'nin Öktem Aykut Galeri’den seçtiği farklı sanatçıların eserleri teknede sergilendi
Endonezya'da tatil devam ediyor
Güncel

Endonezya'da tatil devam ediyor

Bettina Machler'in Endonezya’nın Sumba adasında okyanus kıyısında tatili devam ediyor
HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel

HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...