Sabancı'nın ev sahipliğinde AI.SU buluşması...

Prof. Dr. Erkay Savaş’ın konuk olduğu AI.SU buluşmalarında; yapay zekâ bağımsızlığından veri güvenliğine, otosansürden insan-yapay zekâ iş birliği modellerine kadar pek çok kritik konu masaya yatırıldı. Melisa Sabancı Tapan, teknolojinin etik boyutlarına ve insanın karar süreçlerindeki değişen rolüne dikkat çekti. Farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren AI.SU buluşmaları, yapay zekânın teknik sınırlarının ötesine geçerek felsefi, etik ve sosyolojik boyutlarını tartışmaya açtı. Prof. Dr. Erkay Savaş ile gerçekleştirilen oturumun ardından derinleşen sohbetler; otonom sistemlerden veri güvenliğine, otosansürden "human in the loop" (döngüdeki insan) kavramına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Toplantı sonrası değerlendirmelerinde yapay zekâ ile tekleşme ve dürüstlük kavramları üzerine düşündüğünü belirten Melisa Sabancı Tapan, "Seçimlerimiz.. Farkındalıksız bir seçim ne kadar dürüst olabilir?" sorusuyla bireysel farkındalığın altını çizdi.eknik alanlarda derinleşen akademisyenlerin teknolojinin etik ve sosyolojik boyutlarına her geçen gün daha fazla önem verdiğine dikkat çekilen buluşmada; farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin yalnızca alternatif cevaplar üretmekle kalmayıp, yepyeni bağlantılar ve öngörüler sunduğu ifade edildi. AI.SU platformunun, bireyleri teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda etik ve stratejik sorgulayıcısı olmaya davet eden yapısıyla dikkat çekmeye devam edeceği belirtildi.