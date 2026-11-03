Üç kuşak bir arada tatil...

Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen isimlerinden Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil ve torunu Lily June ile birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sahilde at binerken çekilen fotoğraflarını paylaşan Machler, üç kuşağın bir arada yer aldığı karelere duygusal bir not ekledi. Machler paylaşımına, "Hala orada benimle ve kızlarım ile" notunu düşerek aile bağlarının ve unutulmaz anların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede cemiyet hayatından ve takipçilerinden büyük ilgi gören bu paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulan aile kareleri arasında yerini aldı.