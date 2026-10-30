Sabancı, kozmetik ürünlerini tanıttı

Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği global marka SUZI X, yenilikçi longevity ürünleriyle tüketiciyle buluşmuştu. İleri biyoteknolojiyle geliştirilen lüks cilt bakım ürünleriyle sağlıklı, dengeli ve uzun yaşam vizyonuna yeni bir yorum getiren Suzan Sabancı, New York'ta kaldığı süre boyunca kozmetik ürünlerinin lansmanın da yaptı. Yakın dostlarının katıldığı davette ürünlerini tanıtan Sabancı, kullanıcı yorumlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.