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Sabancı, kozmetik ürünlerini tanıttı

New York'ta American Turkish Society'nin galasına katılan Suzan Sabancı, kendi markasına ait kozmetik ürünlerinin lansmanını da gerçekleştirdi

Giriş: 30 Ekim 2026, Cuma 11:09
Sabancı, kozmetik ürünlerini tanıttı
Sabancı, kozmetik ürünlerini tanıttı

Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği global marka SUZI X, yenilikçi longevity ürünleriyle tüketiciyle buluşmuştu. İleri biyoteknolojiyle geliştirilen lüks cilt bakım ürünleriyle sağlıklı, dengeli ve uzun yaşam vizyonuna yeni bir yorum getiren Suzan Sabancı, New York'ta kaldığı süre boyunca kozmetik ürünlerinin lansmanın da yaptı. Yakın dostlarının katıldığı davette ürünlerini tanıtan Sabancı, kullanıcı yorumlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Suzan Sabancı
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