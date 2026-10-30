1 Kasım'da TEV yararına koşacak

İş insanı Ümit Boyner, 1 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek maratonda Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına adımlarını atmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencilerine burs kaynağı yaratmak amacıyla bir destek çağrısında bulunan Boyner, gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunmayı hedefliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden bağış kampanyasını duyuran Ümit Boyner, toplumsal konularda farkındalık yaratmanın ve harekete geçmenin önemine vurgu yaptı. Yaşanan olumsuzluklardan şikayet etmek yerine elini taşın altına koymayı tercih ettiğini belirten Boyner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Çünkü yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmak yerine, elimden geldiğince sorunu çözmeye çalışanları desteklemeyi, adımlarımla tanıdıklarımı harekete geçirmeyi tercih ediyorum. Biliyorum ki bir konudaki farkındalık arttıkça, çözüm de o kadar kolaylaşacak."