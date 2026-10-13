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Maskeli doğum günü partisi...

Nevbahar Koç, dünyaca ünlü takı tasarımcısı dostu Loree Rodkin ile birlikte İtalya'nın büyüleyici şehri Venedik'te düzenlenen özel bir kutlamaya katıldı.

Giriş: 13 Ekim 2026, Salı 09:20
Maskeli doğum günü partisi...
NEVBAHAR KOÇ, LOREE RODKİN
NEVBAHAR KOÇ, LOREE RODKİN
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Maskeli doğum günü partisi...
NEVBAHAR KOÇ, LOREE RODKİN
NEVBAHAR KOÇ, LOREE RODKİN
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ

Nevbahar Koç, yakın dostu dünyaca ünlü takı tasarımcısı Loree Rodkin ile birlikte İtalya’nın büyüleyici şehri Venedik’te düzenlenen özel bir kutlamaya katıldı.Venedik’in tarihi dokusuyla öne çıkan ünlü Danieli, Venezia mekânında gerçekleşen davette konuklar, şehrin ikonik konseptine uygun olarak şık maskeleriyle boy gösterdi.Loree Rodkin ve dostları, "Ready for the grand soirée" (Büyük kutlama gecesine hazırız) notuyla paylaşılan karelerde maskeli ve şık tarzlarıyla göz doldurdu. Görkemli gece öncesinde Venedik sokaklarını ve ünlü San Marco Meydanı'nı gezen gruptan paylaşılan "Girrls day out .. Venice" karesi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nevbahar Koç ve arkadaş grubu, İtalya’da hem Venedik’in tadını çıkardı hem de yakın dostlarıyla unutulmaz anlar biriktirdi.

Loree Rodkin Nevbahar Koç
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