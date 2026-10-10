Suna'nın Kızları 5. yılını geride bıraktı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde 2021 yılında hayata geçirilen Suna’nın Kızları inisiyatifi, beş yıllık faaliyet dönemini tamamladı. Merhum Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla kızı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan yapı, geride kalan beş yılda binlerce çocuk ve yetişkine ulaşarak kapsamlı bir toplumsal etki modeli ortaya koydu. Kız çocuklarının eğitime kesintisiz erişimini sağlama ve kendi geleceklerini inşa etme süreçlerini destekleme amacıyla yola çıkan oluşum, ilk 5 yıllık süreçte dikkat çeken rakamlara ulaştı. Beşinci yıla özel olarak hazırlanan belgesel söyleşisinde konuşan Kurucu İpek Kıraç, inisiyatifin arkasındaki temel motivasyonun ailevi değerler ve annesinin eğitime olan tutkusu olduğunu ifade etti. "Annem yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bu dünyadaki görevini tamamlayamadı. Ancak onun eğitime olan sevdası, birlikte geçirebildiğimiz zaman zarfında içime kazınmış. Bu çalışmayı hem annem hem babam için, onların bana öğrettiği değerler doğrultusunda yürütüyorum. Annem hayatta olsaydı, bu süreci yan yana yürütürdük." Kısa vadeli çözümler yerine kuşaklar arası kalıcı bir dönüşümü hedeflediklerini belirten Kıraç, yapılan çalışmaların esas etkisinin uzun vadede ölçülebileceğini vurguladı. 5 yıllık sürenin henüz bir başlangıç olduğunu dile getiren Kıraç, projenin nihai başarısının 30. yılda geriye dönüp bakıldığında ortaya çıkacak bir nesillik değişimle değerlendirileceğini söyledi.