Bebeğiyle doğada...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin beğenisini topladı. Doğayla baş başa geçirdiği keyifli anları Instagram hesabından paylaşan Boyner, ağaçtan meyve topladığı renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı bluzu ve rahat şalvar tarzı pantolonuyla dikkat çeken Ayşe Boyner, bahçedeki ağacın dallarına uzanarak meyve topladığı anları ölümsüzleştirdi. Paylaşımında minik bebeğinin de ahşap basamaklara tırmanmaya çalıştığı sevimli karelere yer veren Boyner, paylaşımına "children" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden ve yakın çevresinden büyük ilgi gördü. Ayşe Boyner'in ve bebeğinin doğayla iç içe, samimi halleri binlerce beğeni alırken; yorumlarda bebeğin sevimliliğine vurgu yapan mesajlar dikkat çekti.