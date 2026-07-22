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Tatil sezonu İspanya'da açıldı

Pia Hakko Yeşil, ailesiyle birlikte çıktığı Menorca tatilinden en özel anları sosyal medyada paylaştı. Tarihi sokaklardan tekne turlarına uzanan renkli tatil kareleri büyük beğeni topladı.

Giriş: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 10:04
Tatil sezonu İspanya'da açıldı
KERİM-PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER 
BETTINA MACHLER 
PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ HAKKO
CAN HAKKO
KERİM YEŞİL
Tatil sezonu İspanya'da açıldı
KERİM-PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER 
BETTINA MACHLER 
PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ HAKKO
CAN HAKKO
KERİM YEŞİL

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Pia Hakko, ailesi ve sevdikleriyle birlikte çıktığı İspanya’nın büyüleyici adası Menorca tatilinden eğlenceli ve sıcak kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sezona renkli bir mola veren Hakko ailesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Menorca’da keyifli anlar yaşadı. Pia Hakko Yeşil, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine adeta görsel bir tatil günlüğü sundu. Hem tekne turunda denizin tadını çıkaran hem de adanın otantik sokaklarını ve tarihi mekânlarını keşfeden aile üyeleri, birlikte neşeli pozlar verdi. Paylaşıma en anlamlı yorumlardan biri de anne Bettina Machler’den geldi. Machler, kızının paylaşımının altına "Bundan daha güzel tarif edemezdin tatlı Pia’m, çok ama çok minnettarım" notunu düşerken, kardeşi Can Hakko da "En iyi hafta" yorumuyla aile içi bağların ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Miniklerin eğlenceli halleri ve aile ortamının sıcaklığı, takipçiler tarafından binlerce beğeni ve çok sayıda güzel yorum aldı.

tatil piahakko bettina machle
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