Ergene'den yaz pozları...

Güzelliği, fit görünümü ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Yasemin Ergene, doğayla iç içe sürdürdüğü Bodrum tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Instagram hesabından "Summer’26" notuyla yayınladığı karelerde, Bodrum’un eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şıklığı ve Tarzıyla Göz Doldurdu

Bodrum Kaplankaya'nın bakir doğası ve koylarında tatilin tadını çıkaran Ergene; bandana ve güneş gözlüğüyle tamamladığı plaj stili, derin yırtmaçlı elbisesi ve gün batımına karşı verdiği zarif pozlarla adeta moda rüzgarı estirdi. Oyuncu Nebahat Çehre başta olmak üzere pek çok ünlü ismin ve takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımlar, Ergene’nin yaz şıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.