Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Ergene'den yaz pozları...

Yaz tatilini Bodrum Kaplankaya'daki evinde geçiren Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Giriş: 23 Temmuz 2026, Perşembe 09:46
Ergene'den yaz pozları...
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Ergene'den yaz pozları...
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE

Güzelliği, fit görünümü ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Yasemin Ergene, doğayla iç içe sürdürdüğü Bodrum tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Instagram hesabından "Summer’26" notuyla yayınladığı karelerde, Bodrum’un eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şıklığı ve Tarzıyla Göz Doldurdu

Bodrum Kaplankaya'nın bakir doğası ve koylarında tatilin tadını çıkaran Ergene; bandana ve güneş gözlüğüyle tamamladığı plaj stili, derin yırtmaçlı elbisesi ve gün batımına karşı verdiği zarif pozlarla adeta moda rüzgarı estirdi. Oyuncu Nebahat Çehre başta olmak üzere pek çok ünlü ismin ve takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımlar, Ergene’nin yaz şıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasemin Ergene Bodrum Kaplankaya tatil
Paylaş

İlginizi Çekebilir

24 yıllık mutluluk
Güncel

24 yıllık mutluluk

Demir Sabancı ve Aslıhan Koruyan Sabancı, evliliklerinde 24 yılı geride bıraktı. Aslıhan Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım kısa sürede beğeni topladı.
Tatil sezonu İspanya'da açıldı
Güncel

Tatil sezonu İspanya'da açıldı

Pia Hakko Yeşil, ailesiyle birlikte çıktığı Menorca tatilinden en özel anları sosyal medyada paylaştı. Tarihi sokaklardan tekne turlarına uzanan renkli tatil kareleri büyük beğeni topladı.
Patmos'ta romantik doğum günü...
Güncel

Patmos'ta romantik doğum günü...

Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef'in doğum gününü Patmos Adası'ndan paylaştığı duygusal bir kare ve romantik bir mesajla kutladı.
'Yas sürecimde sanat hayatımın merkezine yerleşti'
Güncel

'Yas sürecimde sanat hayatımın merkezine yerleşti'

Babasını kaybetmenin derin üzüntüsüyle sanatı hayatının merkezi alan Nazlı Goldenberg, tatil için geldiği Bodrum'da HT Kulüp'e özel açıklamalarda bulundu
"Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin!"
Güncel

"Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin!"

"Bir Can Bir Candır Derneği" Başkanı Derin Mermerci, katıldığı yayında ezber bozdu: "Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin" diyen Mermerci, çantasından Kur'an-ı Kerim, tespih ve zikirmatiği eksik etmediğini açıklayarak manevi dünyasının kapılarını araladı.
HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel

HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
St. Tropez’de keyifli tatil...
Güncel

St. Tropez’de keyifli tatil...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ve yakın dostları Sernur Çiftçi ile Sedef İybar’la birlikte çıktığı St. Tropez tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'
Güncel

Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sürdürülebilirlik vizyonu, toplumsal gelişim ve kadın liderliğine yaptığı öncü katkılarla dünya çapında prestije sahip "2026 AIB Fellows International Executive of the Year" ödülüne layık görüldü.
Teknede doğum günü kutlaması...
Güncel

Teknede doğum günü kutlaması...

Evelize Kosif, yeni yaşını eşi Hakan Kosif ve çocuklarıyla birlikte çıktığı mavi turda, teknede düzenlenen sürpriz bir pastayla kutladı.
Koçibey iş başında...
Güncel

Koçibey iş başında...

İç mimar Alara Koçibey, Bodrum'da uzun süredir üzerinde çalıştığı villa projesinin şantiyesinden ilk kareleri paylaştı; kurulum aşamasına geçilen lüks projenin detayları büyük merak uyandırdı.
Sabancı'nın şık yaz tatili...
Güncel

Sabancı'nın şık yaz tatili...

Cemiyet hayatının stil öncüsü Arzu Sabancı, Ege koylarında çıktığı tekne tatilinden paylaştığı iddialı ve zarif karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yunanistan'da eğlenceli tur...
Güncel

Yunanistan'da eğlenceli tur...

Etel Baler, Yunanistan tatilinde tercih ettiği mint yeşili motoru ve onunla birebir uyumlu çabasız şıklığıyla Ege kıyılarında adeta rüzgar estirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.