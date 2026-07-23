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24 yıllık mutluluk

Demir Sabancı ve Aslıhan Koruyan Sabancı, evliliklerinde 24 yılı geride bıraktı. Aslıhan Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

Giriş: 23 Temmuz 2026, Perşembe 09:22
24 yıllık mutluluk
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
24 yıllık mutluluk
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, eşi Demir Sabancı ile evliliklerinin 24. yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Instagram hesabından eşiyle birlikte pasta üzerindeki mumu üfledikleri samimi bir kareyi paylaşan Aslıhan Koruyan Sabancı, gönderisine kısa ve öz bir not düşerek "24 yıl" ifadesini yazdı ve kalp ile nazar boncuğu emojileri ekledi. Çiftin bu mutlu anı kısa sürede takipçilerinden ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden büyük ilgi gördü. Aralarında Demet Sabancı ve Pınar Sabancı gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi, tebrik mesajları ve nazardan korunma temennileriyle çiftin mutluluğunu paylaştı.

24 yıllık mutluluk Aslıhan Sabanc ömer sabancı
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