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Patmos'ta romantik doğum günü...

Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef'in doğum gününü Patmos Adası'ndan paylaştığı duygusal bir kare ve romantik bir mesajla kutladı.

Giriş: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 09:47
Patmos'ta romantik doğum günü...
MARINA ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
Patmos'ta romantik doğum günü...
MARINA ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF
MARINA-RIFAT ELHADEF

İş insanı Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef’in yeni yaşını Yunanistan’ın gözde adalarından Patmos’ta romantik bir paylaşımla kutladı. Yunan adasının tarihi ve dar sokaklarında çekilen büyüleyici bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Elhadef, paylaşımına düştiği duygusal notla dikkat çekti. Eşine olan sevgisini dile getiren Rifat Elhadef, fotoğrafın altına: "May your heart always beat in blue and white. Happy birthday my love " (Kalbin her zaman mavi ve beyazla çarpsın. Doğum günün kutlu olsun sevgilim) notunu düştü. Paylaşım kısa sürede cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti. Bettina Machler başta olmak üzere, çiftin yakın dostları ve sevenleri yorumlarda Marina Elhadef’e iyi dileklerini ileterek doğum gününü kutladılar. Patmos’un otantik atmosferinde gerçekleşen bu özel kutlama, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Marina Elhadef Rıfat Elhadef Patmos Adası
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