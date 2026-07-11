Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Kıraç'ın gururu suya indi...

Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, markanın en yeni ve lüks modelinin başarıyla suya indirildiğini duyurdu.

Giriş: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 10:53
Kıraç'ın gururu suya indi...
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
Kıraç'ın gururu suya indi...
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ

Türkiye’nin küresel yat üreticilerinden Sirena Marine, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, şirketin en yeni ve göz alıcı projelerinden biri olan "Sirena 118" modelinin başarıyla suya indirildiğini duyurdu. Kıraç, resmi sosyal medya hesabından tersanede Türk bayrağıyla donatılmış devasa yatın görselini paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Her büyük yolculuk bir hayalle başlar. Biz de bir hayal kurduk. Bugün suya inen sadece bir tekne değil; gecesini gündüzüne katan insanların emeği, alın teri, dostluğu ve yüreği. Her detayında bir fedakârlık, her çizgisinde bir hikâye var. En büyük gururum, bu hayali gerçeğe dönüştüren takımım. Hep birlikte başardık. Hoş geldin ailemize Sirena 118. Yeni anılar, yeni rotalar ve nice güzel yolculuklar seni bekliyor." Daha önce markanın "Sirena 78" modeli için "Yat üretiminde dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesidir" ifadelerini kullanan İpek Kıraç liderliğindeki marka, yeni amiral gemisiyle dünya lüks yat pazarındaki çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Türk mühendisliği ve işçiliğinin gururu olarak suya inen yeni model, markanın global ölçekteki vizyonunu ve büyüme stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İpek Kıraç Sirena Marine yat
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...
Güncel

Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...

Ünlü sanatçı Sibel Can ve Eypio'nın yeni düetleri “Kıyamam” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sibel Can'ın klipte yaptırdığı protez tırnakların süslemesinde kullanılan taşları, Begüm Şen Amerika'dan getirdi
First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi...
Güncel

First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi...

Emine Erdoğan'ın NATO liderlerinin eşlerine verdiği davette Ajda Pekkan sahne aldı. O görüntüleri Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı
Güncel

Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı

"The International Yacht & Aviation" ve "A Design Awards" yarışmalarında iki ödül birden alan Rezzan Benardete, yaratıcı tasarım dünyasını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sabancı'dan 'Cannes' pozu...
Güncel

Sabancı'dan 'Cannes' pozu...

İkinci kez anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, doğum öncesi moral depolamak üzere gittiği Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes’da zarif hamilelik stiliyle göz kamaştırıyor.
First lady'ler şıklıkta yarıştı
Güncel

First lady'ler şıklıkta yarıştı

Ankara’daki NATO Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi akşam yemeği, uluslararası protokol kurallarının zirveye çıktığı şık bir davete sahne oldu.
Yapay zekâ çağında yaratıcılık...
Güncel

Yapay zekâ çağında yaratıcılık...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan tarafından hayata geçirilen AI.SU Platformunun yeni konuğu Bünyamin Aydın oldu.
Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi
Güncel

Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi

Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un Boğaz’daki yalısına konuk oldu; programda Nevbahar Koç’un bir dönem ünlü mimarın asistanı olduğu ilk kez açıklandı.
Macron, Ankara'da koştu
Güncel

Macron, Ankara'da koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı.
Deniz, güneş ve dostlar...
Güncel

Deniz, güneş ve dostlar...

Evelize Kosif, yaz sezonunun keyfini çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da çıkarıyor.
Sabancı'nın moda yolculuğu...
Güncel

Sabancı'nın moda yolculuğu...

Aslıhan Koruyan Sabancı, Londra Victoria and Albert Museum’da açılan büyüleyici Elsa Schiaparelli sergisini ziyaret etti.
Ailece Bodrum keyfi...
Güncel

Ailece Bodrum keyfi...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ, anne ve babası Gülşah-Ender Alkoçlar ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinden çok özel anları paylaştı.
Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...
Güncel

Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...

İş insanı Ali Koç, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü’nün davetlisi olarak katıldığı 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final heyecanını tribünden takip etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.