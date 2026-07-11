Kıraç'ın gururu suya indi...

Türkiye’nin küresel yat üreticilerinden Sirena Marine, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, şirketin en yeni ve göz alıcı projelerinden biri olan "Sirena 118" modelinin başarıyla suya indirildiğini duyurdu. Kıraç, resmi sosyal medya hesabından tersanede Türk bayrağıyla donatılmış devasa yatın görselini paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Her büyük yolculuk bir hayalle başlar. Biz de bir hayal kurduk. Bugün suya inen sadece bir tekne değil; gecesini gündüzüne katan insanların emeği, alın teri, dostluğu ve yüreği. Her detayında bir fedakârlık, her çizgisinde bir hikâye var. En büyük gururum, bu hayali gerçeğe dönüştüren takımım. Hep birlikte başardık. Hoş geldin ailemize Sirena 118. Yeni anılar, yeni rotalar ve nice güzel yolculuklar seni bekliyor." Daha önce markanın "Sirena 78" modeli için "Yat üretiminde dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesidir" ifadelerini kullanan İpek Kıraç liderliğindeki marka, yeni amiral gemisiyle dünya lüks yat pazarındaki çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Türk mühendisliği ve işçiliğinin gururu olarak suya inen yeni model, markanın global ölçekteki vizyonunu ve büyüme stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.