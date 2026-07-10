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Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...

Ünlü sanatçı Sibel Can ve Eypio'nın yeni düetleri "Kıyamam" müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sibel Can'ın klipte yaptırdığı protez tırnakların süslemesinde kullanılan taşları, Begüm Şen Amerika'dan getirdi

Giriş: 10 Temmuz 2026, Cuma 10:49
Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN -  
SUZAN ŞEN -  
SUZAN ŞEN -  
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN -  
SUZAN ŞEN -  
SUZAN ŞEN -  
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen, geçtiğimiz aylarda yakın dostu Nergis Çetinkaya ile Etiler'de bir güzellik merkezi açmıştı. Kısa zamanda bakımlı kadınların uğrak noktası haline gelen BRC Beauty & Nail'de geçtiğimiz günlerde hummalı bir çalışma vardı. Ünlü sanatçı Sibel Can ve Eypio'nın yeni düetleri “Kıyamam” adlı şarkının klip çekiminde kullanılan protez tırnaklar, Etiler'deki güzellik merkezinde tam 6 saatte tamamlandı. Sibel Can'ın özel zevkiyle tasarlanan tırnaklar, klipte özellikle vurgulandı. Yakın çekimlerde tırnaklardaki taşların dikkat çektiği görülürken, bu değerli taşların Amerika'da yaşayan ve kısa süre önce Türkiye'ye gelen Begüm Şen'in getirdiği ortaya çıktı. Tüm müzik platformlarında bugün yayınlanan klip kısa sürede milyonlara ulaştı.

Aybala YILDIZ

Begüm Şen Suzan Şen sibel can
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