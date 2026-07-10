Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen, geçtiğimiz aylarda yakın dostu Nergis Çetinkaya ile Etiler'de bir güzellik merkezi açmıştı. Kısa zamanda bakımlı kadınların uğrak noktası haline gelen BRC Beauty & Nail'de geçtiğimiz günlerde hummalı bir çalışma vardı. Ünlü sanatçı Sibel Can ve Eypio'nın yeni düetleri “Kıyamam” adlı şarkının klip çekiminde kullanılan protez tırnaklar, Etiler'deki güzellik merkezinde tam 6 saatte tamamlandı. Sibel Can'ın özel zevkiyle tasarlanan tırnaklar, klipte özellikle vurgulandı. Yakın çekimlerde tırnaklardaki taşların dikkat çektiği görülürken, bu değerli taşların Amerika'da yaşayan ve kısa süre önce Türkiye'ye gelen Begüm Şen'in getirdiği ortaya çıktı. Tüm müzik platformlarında bugün yayınlanan klip kısa sürede milyonlara ulaştı.

Aybala YILDIZ