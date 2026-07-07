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Deniz, güneş ve dostlar...

Evelize Kosif, yaz sezonunun keyfini çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum'da çıkarıyor.

Giriş: 07 Temmuz 2026, Salı 10:23
Deniz, güneş ve dostlar...
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
GENEL
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Deniz, güneş ve dostlar...
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
GENEL
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF

Evelize Kosif, yaz sezonunun keyfini çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da çıkarıyor. Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan Kosif, hem enerjik hem de şık tarzıyla bakışları üzerine topladı. Gün boyu çocuklarının kumsaldaki eğlencesine ortak olan Evelize Kosif, deniz kenarında keyifli anlar yaşadı. Sahildeki neşeli anların ardından şezlongunda yorgunluk atan Kosif, hasır şapkası ve kahverengi bikinisiyle fit görünümünü gözler önüne serdi. Bodrum tatiline hız kesmeden devam eden aile, akşam ise deniz kenarında şık bir akşam yemeğinde dostlarıyla bir araya geldi. Keyifli sohbetlerin edildiği masada, Kosif ailesi ve yakın arkadaşları gecenin karanlığında Bodrum manzarasının tadını çıkardı. Evelize Kosif’in paylaştığı bu sıcak ve samimi aile kareleri, kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni topladı.

evelize kosif BODRUM tatil
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