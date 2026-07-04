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Koç'un yeni kütüphanesi...

İş insanı Rahmi M. Koç'un kişisel koleksiyonu ve fikriyle hayata geçirilen Sükunet Kütüphanesi, Abdülmecid Efendi Korusu'nda kapılarını açtı.

Giriş: 04 Temmuz 2026, Cumartesi 09:48
Koç'un yeni kütüphanesi...
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'un yeni kütüphanesi...
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ

İstanbul’un kalbinde, doğanın kucağında konumlanan Sükunet Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı. Üsküdar'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nun içinde, bir göletin kenarında yer alan bu yeni mekan, ziyaretçilerine sessiz ve dingin bir çalışma ortamı sunuyor. İş insanı Rahmi M. Koç’un vizyonu ve şahsi kitap seçkisiyle hayat bulan kütüphane, yaklaşık 10 bin parçalık zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Merkezine arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik gibi disiplinleri alan kütüphanede araştırmacılar ve okurlar, korunun doğal yaşamı ve kuş sesleri eşliğinde vakit geçirebiliyor. Gölet manzaralı kütüphane, çevresiyle kurduğu doğal bağın yanı sıra özgün mimarisi ve iç tasarımıyla da dikkat çekiyor.

rahmikoç kütüphane Abdülmecid Efendi Korusu
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