Yeni yaşını kutladı

Sanat dünyasının üretken isimlerinden Lara Kamhi, 39. yaş gününü Cannes'da, geride bıraktığı başarılarla dolu bir yılı kutlayarak ve yeni projelerini müjdeleyerek karşıladı. Paylaştığı samimi kareyle dikkat çeken Kamhi, 30'lu yaşlarının bu son senesine girerken hayatındaki dönüm noktalarını ve yeni heyecanlarını takipçileriyle paylaştı. Lara Kamhi, yeni yaşının ilk gününü iş dünyasının dinamik isimlerinden Gözde Koyuncu ile yaptığı stratejik bir toplantıyla açtığını belirterek bu başlangıcı "Totem gibi totem!" sözleriyle tanımladı. Geride kalan yılın kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Kamhi, eşi Barış Fert'in filmi vesilesiyle Cannes Film Festivali'nde yer aldığını ve büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Sanatçı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve "emeklilik hayalim" olarak nitelendirdiği takı markası oluşumunu Audela, Cua Atelier ve Cua Lalla iş birlikleriyle bu yıl hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca ara verdiği baskı çalışmalarının da Karun Tugay'ın girişimi Edition 5 sayesinde yeniden sanatseverlerle buluştuğunu müjdeledi. Son dönemde yazı çalışmalarına da ağırlık veren Lara Hanım, Aposto bünyesinde düzenli yazmaya başladığını ve AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) jürisinde yer alarak yazı, eleştiri ve düşünce dünyasına odaklandığını belirtti. 20 yıllık kariyer yolculuğunda hayatın kendisini dönüştürerek yeniden başladığı yere getirdiğini ifade eden başarılı isim, sinema dünyasından da büyük bir haber verdi: Barış Fert ile birlikte hayata geçirecekleri yeni uzun metrajlı film projelerinin son taslağını tamamladıklarını ve resmî olarak pre-prodüksiyon (ön hazırlık) sürecine başladıklarını duyurdu. Sevdiklerinin sağlığı ve huzuru için şükreden Lara Kamhi, yeni yaşında hem sanatsal üretimleri hem de girişimleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.