Mezuniyet heyecanı...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Kosif, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı aile fotoğrafıyla kızının mezuniyet gururunu takipçileriyle paylaştı. Cübbesiyle dikkat çeken kızı Melis'in bu özel gününde duygusal bir mesaj yayınlayan Eda Kosif, paylaşımına şu notu düştü: "Her bitiş, içinde yeni bir başlangıç taşır... Bugün bunun en güzel günü. Yolun aydınlık, kalbin hep cesur olsun. Seninle tarifsiz gurur duyuyorum. Ailece beyaz ve siyah tonlarındaki şıklıklarıyla göz doldurduğu bu kare, kısa sürede aralarında Melda Kamhi Kosif, cemiyet hayatından yakın dostlarının da bulunduğu çok sayıda kişiden tebrik ve beğeni topladı. Takipçileri de yaptıkları yorumlarla genç mezuna başarı dileklerini iletti.