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Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...

İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerini haberleştirdiğimiz sitemiz, bugün 14. yılında yeni tasarımı ve yine çok özel haberleriyle sizlerle...

Giriş: 03 Temmuz 2026, Cuma 11:47
Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...
Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...

Türkiye’de ve dünyada yazılı basının sonlarına yaklaşılıyordu. Birbiri ardına kapanan gazeteler, dergiler ve birçok mecmua vardı. O günlerde, vizyoner yöneticilerimizin öngörüsüyle radikal bir karar alarak dijital haberciliğe başladık. 2012 yılının ocak ayında HT KULÜP.COM internet portalımız yayına başladı. İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerini haberleştirdiğimiz sitemiz, bugün 14. yılında yeni tasarımı ve yine çok özel haberleriyle sizlerle.

HT KULÜP internet portalımız dijital habercilikte çığır açtı; kulvarında en çok tıklanan, en çok ziyaret edilen sitelerin birincisi oldu. Aynı zamanda BLOOMBERG HT ekranlarında yine 14 yıldır yayımladığımız, ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı olan HT KULÜP ile aralıksız yayınımıza devam ediyoruz.

Çok özel haberleri, çok özel davetleri, açılışları, etkinlikleri; iş ve cemiyet hayatına dair ne varsa HT KULÜP aracılığıyla sizlere ulaştırmayı sürdüreceğiz. CAN MEDYA Magazin Servisi olarak grubumuzun bütün yayın organlarına magazin haberlerimizi servis ediyoruz. Başta SHOW TV Cumartesi ve Pazar Sürprizi programlarımız ile SHOW TV ekranlarında bir magazin klasiği olarak yıllardır lider konumda yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. İki yıl önce yayın hayatına başlayan ve spor haberciliğinde lider konuma gelen HT SPOR ekranlarında, spor magazin programımız ile yeni bir çığır açtık. HABERTÜRK.COM internet portalımızda da yine ekiplerimizin hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok özel magazin haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

14 yılı aşkın dijital haberciliğimizi ve 21 yıldır devam eden TV, gazete, internet haberciliğimizi; siz izleyicilerimize ve okuyucularımıza tarafsız, objektif, dürüst ve özel olarak ulaştırmaya devam edeceğiz.

21 yıldır yöneticiliğini yaptığım CAN MEDYA Magazin Servisi’nde benimle yol yürüyen, uzun yıllardır başarılarımızda büyük payı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Ve son olarak tabii ki siz okuyucularımıza ve izleyicilerimize, bizi tercih ettiğiniz için sonsuz teşekkürler…

reşatbalcıoğlu CAN MEDYA HABERTÜRK.COM
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