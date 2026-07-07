Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Sabancı'nın moda yolculuğu...

Aslıhan Koruyan Sabancı, Londra Victoria and Albert Museum'da açılan büyüleyici Elsa Schiaparelli sergisini ziyaret etti.

Giriş: 07 Temmuz 2026, Salı 09:45
Sabancı'nın moda yolculuğu...
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
GENEL
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı'nın moda yolculuğu...
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
GENEL
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sanata ve kültüre düşkünlüğüyle tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, Londra seyahatinde dünyaca ünlü Victoria and Albert Museum’u ziyaret etti. Müzede sergilenen, modayı sanatla birleştiren ilk büyük vizyonerlerden Elsa Schiaparelli’nin tasarımlarını yakından inceleyen Sabancı, sergiden edindiği izlenimleri paylaştı. 1930’lu yıllarda moda dünyasını derinden etkileyen, Salvador Dalí ve Jean Cocteau gibi dâhilerle yaptığı iş birlikleriyle moda tarihine damga vuran Schiaparelli’nin sürrealist çizgisini çok beğendiğini belirten Aslıhan Hanım, sergideki özel parçalara dikkat çekti. Akciğer formundaki kolyeden meşhur ıstakoz telefona, uzay ve gezegen motifli tasarımlara kadar her eserin insan, doğa ve evren arasındaki bağı zarafetle sorgulattığını ifade eden Sabancı, ünlü tasarımcının vizyonunu Salvador Dalí ve Antoni Gaudí’ye benzetti. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımlar, Aslıhan Koruyan Sabancı’ya Londra’da ilham dolu anlar yaşattı.

Elsa Schiaparelli Londra Victoria and Albert Museum Aslıhan Koruyan Sabancı
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Ailece Bodrum keyfi...
Güncel

Ailece Bodrum keyfi...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ, anne ve babası Gülşah-Ender Alkoçlar ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinden çok özel anları paylaştı.
Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...
Güncel

Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...

İş insanı Ali Koç, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü’nün davetlisi olarak katıldığı 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final heyecanını tribünden takip etti.
Kutoğlu'ndan Viyana’da yeni mağaza...
Güncel

Kutoğlu'ndan Viyana’da yeni mağaza...

Ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana’nın en şık caddelerinden Bauernmarkt’taki yeni butiğini seçkin konuklarla gerçekleştirdiği özel bir açılışla modaseverlerle buluşturdu.
Koç'un yeni kütüphanesi...
Güncel

Koç'un yeni kütüphanesi...

İş insanı Rahmi M. Koç’un kişisel koleksiyonu ve fikriyle hayata geçirilen Sükunet Kütüphanesi, Abdülmecid Efendi Korusu’nda kapılarını açtı.
Şen’den duygusal aile paylaşımı...
Güncel

Şen’den duygusal aile paylaşımı...

Suzan Şen, babası Ali Şen ve yeğenleriyle bir araya geldiği aile karesini "Zaman durmuyor... Fotoğraflar kalbin sakladığı en kıymetli emanetler oluyor" notuyla paylaştı.
Koç Ailesi Marmaris'te...
Güncel

Koç Ailesi Marmaris'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, babası Rahmi Koç, kızı Leyla ve yeğeni Aylin Koç ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor
Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...
Güncel

Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...

İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerini haberleştirdiğimiz sitemiz, bugün 14. yılında yeni tasarımı ve yine çok özel haberleriyle sizlerle...
Bodrum'da keyifli tatil...
Güncel

Bodrum'da keyifli tatil...

Yaz tatili için Dubai'den Türkiye'ye gelen Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte Bodrum'da yaptığı keyifli tatilinden kareler paylaştı.
Anlamlı "Yaza Merhaba" etkinliği
Güncel

Anlamlı "Yaza Merhaba" etkinliği

Engelli bireyler ve aileleri NG Grubu'nun "Yaza Merhaba" etkinliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı.
Yeni yaşını kutladı
Güncel

Yeni yaşını kutladı

Yeni yaşına "merhaba" diyen Lara Kamhi, yaş gününde hem yeni markasının müjdesini verdi hem de eşi Barış Fert ile birlikte imza atacakları yeni sinema filminin prodüksiyon aşamasına geçtiklerini açıkladı.
Mezuniyet heyecanı...
Güncel

Mezuniyet heyecanı...

Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda-Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.
Leo, 3 yaşında...
Güncel

Leo, 3 yaşında...

Can-Deniz Hakko çifti, oğulları Leo’nun yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.