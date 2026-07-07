Sabancı'nın moda yolculuğu...

Sanata ve kültüre düşkünlüğüyle tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, Londra seyahatinde dünyaca ünlü Victoria and Albert Museum’u ziyaret etti. Müzede sergilenen, modayı sanatla birleştiren ilk büyük vizyonerlerden Elsa Schiaparelli’nin tasarımlarını yakından inceleyen Sabancı, sergiden edindiği izlenimleri paylaştı. 1930’lu yıllarda moda dünyasını derinden etkileyen, Salvador Dalí ve Jean Cocteau gibi dâhilerle yaptığı iş birlikleriyle moda tarihine damga vuran Schiaparelli’nin sürrealist çizgisini çok beğendiğini belirten Aslıhan Hanım, sergideki özel parçalara dikkat çekti. Akciğer formundaki kolyeden meşhur ıstakoz telefona, uzay ve gezegen motifli tasarımlara kadar her eserin insan, doğa ve evren arasındaki bağı zarafetle sorgulattığını ifade eden Sabancı, ünlü tasarımcının vizyonunu Salvador Dalí ve Antoni Gaudí’ye benzetti. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımlar, Aslıhan Koruyan Sabancı’ya Londra’da ilham dolu anlar yaşattı.