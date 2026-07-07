Ailece Bodrum keyfi...

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Dubai'de yaşayan Aslışah Hanım, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve aile üyelerinden annesi Gülşah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar ve anneanne Hülya Koçyiğit ile dedesi Selim Soydan ile birlikte yemeğe çıktı. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'ın samimi pozları dikkat çekti. Demirağ'ın tatil paylaşımları arasında eşi Kaan Demirağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın Bodrum tatili, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.