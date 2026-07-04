Şen'den duygusal aile paylaşımı...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Suzan Şen, sosyal medya hesabından babası Ali Şen ve yeğenleriyle birlikte çekilen sıcak bir aile karesini paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsanevi başkanlarından Ali Şen’in torunlarıyla çevrelendiği bu özel kareye, Suzan Şen duygusal bir not düştü. Paylaşımında zamanın hızla akıp gittiğine vurgu yapan Şen, şu ifadeleri kullandı: "Zaman durmuyor... Fotoğraflar ise kalbin sakladığı en kıymetli emanetler oluyor. Bugün baktığım bu kare, bana sevginin, ailenin ve birlikte geçirilen her anın ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlatıyor. Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. " Gönderisinde Melisa Keçeli, Can Şen, Berke Şen ve Batu Şen'i etiketleyen Suzan Şen'in bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden ve cemiyet hayatından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Aile bağlarının önemini gözler önüne seren bu samimi fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi topladı.