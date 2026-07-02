Anlamlı "Yaza Merhaba" etkinliği

Engelli bireyler ve aileleri NG Grubu'nun "Yaza Merhaba" etkinliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede protokol üyelerinin sürpriz zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Toplumsal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren NG Grubu, bu kez engelli bireyler ve aileleri için anlamlı bir organizasyona imza attı. Kütahya Valisi Musa Işın'ın himayesinde düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliği, sevgi, dayanışma ve sosyal kapsayıcılığın en güzel örneklerinden biri oldu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye; Kütahya Valisi Musa Işın, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral katıldı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise protokol üyelerinin sahneye çıkarak sergilediği sürpriz zeybek gösterisi oldu. Sema Güral Sürmeli, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Gülden Güral ile Garnizon Komutanı Mustafa Baş ve eşi Figen Baş'ın birlikte sahnelediği gösteri, özellikle çocuklardan büyük alkış aldı.