İtalya'da yaz neşesi...

Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar. Dostlukları uzun yıllara dayanan ünlü isimler, tatil boyunca hem kültürel keşifler yapıyor hem de keyifli aktivitelerle yaz neşesini paylaşıyor. Sosyetik dostların paylaştığı karelerde keyiflerinin oldukça yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Ekip, İtalya'nın kendine has mimarisiyle büyüleyen tarihi kasabalarını ve meydanlarını gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Osman Çarmıklı ile bir akşamüstü keyfi yapan grubun neşeli halleri dikkat çekerken, grubun tarihi bir meydanda yer alan modern sanat heykellerinin önünde verdikleri şık pozlar tatilin kültür dolu yanını gözler önüne serdi. Gündüz aktivitelerinin ardından akşamları İtalyan mimarisinin zarif örneklerinden olan begonvillerle süslü kemerli konaklarda bir araya gelen dostlar, şıklıklarıyla da göz kamaştırdı. Cemiyetin yakın dostları, İtalya'nın sıcak atmosferinde hem ruhlarını dinlendiriyor hem de dostluk bağlarını pekiştirerek enerjik bir tatil sürdürüyor.