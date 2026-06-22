Dubai'de 'Babalar Günü' kutlaması...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, Babalar Günü’nü sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla kutladı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Demirağ, paylaşımlarında babası Ender Alkoçlar başta olmak üzere ailedeki tüm babalara yer verdi. Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın paylaştığı karelerde tüm ailenin keyifli anları gözler önüne serildi. Aslışah Hanım, eşi Kaan Demirağ, babası Ender Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar, ablası Neslişah Alkoçlar ile eniştesi Engin Altan Düzyatan ve çocukların hep birlikte kumsalda neşeli bir gün geçirdi. Demirağ’ın paylaşımlarında kuşaklar arası bağ da dikkat çekti. Ailenin erkeklerinin şık bir akşam yemeğinde bir araya geldiği anlar da unutulmadı. Ender Alkoçlar, Selim Soydan, Kaan Demirağ ve Engin Altan Düzyatan'ın restoranda hep birlikte gülümseyerek verdikleri poz, Babalar Günü'nün aile içindeki sıcaklığını ve samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dubai'deki yaşamından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın bu duygusal ve neşeli Babalar Günü kareleri, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.