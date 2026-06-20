Güncel

Sabancı’dan iklim krizi çağrısı...

İklim kriziyle mücadelede sivil toplumun ortak gücünü birleştirecek "Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü" 30 öncü kurumun imzasıyla açıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bu tek başına yapılacak bir yolculuk değil" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Giriş: 20 Haziran 2026 Cumartesi 09:59 Güncelleme: 20 Haziran 2026 Cumartesi 09:59
Sabancı’dan iklim krizi çağrısı...

Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede sivil toplumun gücünü ve ortak etkisini artıracak çok önemli bir adım atıldı. Sabancı Vakfı’nın desteği ve TÜSEV’in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) koordinasyonuyla hayata geçirilen "Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü", iklim kriziyle mücadeleyi kendi çalışma alanlarına entegre etmek isteyen kurumları ortak bir çatı altında bir araya getiriyor. Minerva Han’da gerçekleştirilen lansmanda, 30 sivil toplum kuruluşunun öncü imzalarıyla #İklimİçinFilantropi hareketi resmen başlatıldı. Lansmanda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, iklim değişikliğiyle mücadelenin ancak ortak bir amaç etrafında birlikte hareket ederek mümkün olabileceğini vurguladı. Sabancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İklim değişikliğiyle mücadele; ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek birlikte hareket etmekten geçiyor. Bunun tek başına yapılacak bir yolculuk olmadığını biliyoruz. Bu anlayışla Sabancı Vakfı olarak, İngiltere’de 14 filantropi kuruluşunun öncülüğünde başlatılan Uluslararası İklim Taahhüdü’ne 2022 yılında Türkiye’den imza atan ilk kuruluş olduk." Ülkemizde de ulusal filantropi taahhüdünün öncülüğünü TÜSEV’in üstlendiğini belirten Güler Sabancı, TÜSEV şemsiyesi altında sivil toplum kuruluşlarının bu amaçla bir araya gelmesini desteklediklerini ve bunu çok önemli bulduklarını ifade etti. İklim krizine karşı daha güçlü iş birlikleri kurmak, öğrenme süreçlerini güçlendirmek ve toplumsal düzeyde ortak bir etki yaratmak amacıyla tüm kurumlar bu harekete katılmaya davet edildi.

güler sabancı Sabancı Vakfı TÜSEV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı’dan iklim krizi çağrısı...

İklim kriziyle mücadelede sivil toplumun ortak gücünü birleştirecek "Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü" 30 öncü kurumun imzasıyla açıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bu tek başına yapılacak bir yolculuk değil" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel İlham veren yaz kombinleri

Cemiyet hayatının stil ikonu Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozlarıyla yaz modasının şifrelerini verdi. Klasik parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan Ergene, çabasız şıklığın formülünü farklı kombinlerle gözler önüne serdi.
Güncel Sabancı öğrencilerle bir arada...

Sosyal sorumluluk projeleri, sağlıklı beslenme ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston Üniversitesi’nden aldığı özel davet üzerine İtalya’da öğrencilerle bir araya geldi.
Magazin Hattı Boğaz'da masalsı düğün...

Hande Canpolat ile Cemil Bulduk, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle mutluluğa "Evet" dedi.
Güncel Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi.

Magazin Hattı Genç Liderler Geleceği konuştu

Seba İnşaat’ın genç temsilcileri Young Owners Forum’da geleceğin iş dünyasını konuştu.

Magazin Hattı “Kobalt Rotalar”

Şule Gazioğlu Gallery, küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği “Kobalt Rotalar” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Güncel 'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker’in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi’nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Güncel Kız kıza Bodrum...

Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi ünlü hanımları, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da bir araya geldi.
Güncel İtalya'da doğum günü kutlaması

Şebnem Çapa, kendisi için gelenekselleşen İtalya tatilinde 66'ıncı yaşını kutladı.
Jet Set 'Jenner' lüks yatta pilates yaptı

Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.