Sabancı’dan iklim krizi çağrısı...

Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede sivil toplumun gücünü ve ortak etkisini artıracak çok önemli bir adım atıldı. Sabancı Vakfı’nın desteği ve TÜSEV’in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) koordinasyonuyla hayata geçirilen "Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü", iklim kriziyle mücadeleyi kendi çalışma alanlarına entegre etmek isteyen kurumları ortak bir çatı altında bir araya getiriyor. Minerva Han’da gerçekleştirilen lansmanda, 30 sivil toplum kuruluşunun öncü imzalarıyla #İklimİçinFilantropi hareketi resmen başlatıldı. Lansmanda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, iklim değişikliğiyle mücadelenin ancak ortak bir amaç etrafında birlikte hareket ederek mümkün olabileceğini vurguladı. Sabancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İklim değişikliğiyle mücadele; ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek birlikte hareket etmekten geçiyor. Bunun tek başına yapılacak bir yolculuk olmadığını biliyoruz. Bu anlayışla Sabancı Vakfı olarak, İngiltere’de 14 filantropi kuruluşunun öncülüğünde başlatılan Uluslararası İklim Taahhüdü’ne 2022 yılında Türkiye’den imza atan ilk kuruluş olduk." Ülkemizde de ulusal filantropi taahhüdünün öncülüğünü TÜSEV’in üstlendiğini belirten Güler Sabancı, TÜSEV şemsiyesi altında sivil toplum kuruluşlarının bu amaçla bir araya gelmesini desteklediklerini ve bunu çok önemli bulduklarını ifade etti. İklim krizine karşı daha güçlü iş birlikleri kurmak, öğrenme süreçlerini güçlendirmek ve toplumsal düzeyde ortak bir etki yaratmak amacıyla tüm kurumlar bu harekete katılmaya davet edildi.