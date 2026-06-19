Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi. Her yıl görkemli anlara sahne olan etkinlikte, çiftin neşeli ve asil tavırları dikkat çekti. Stiliyle dünya genelinde milyonlarca kişiye ilham veren Galler Prensesi Kate Middleton, yarışların ikinci gününe damga vurdu. Prenses, etkinlik için tercih ettiği güneş sarısı tasarımıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Canlı rengi ve zarafetiyle büyüleyen Kate Middleton, her zamanki gibi zarafetin simgesi oldu. Prenses Kate, bu özel günde sadece şıklığıyla değil, çevreye duyarlı moda hamlesiyle de büyük beğeni topladı. Royal Ascot için gardırobundan daha önce de giydiği bir tasarımı seçen Prenses, Roksanda imzalı elbisesini yeniden tercih etti. Modaseverlerin daha önce Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan da hatırlayacağı bu ikonik elbiseyi tekrar giyen Kate Middleton, böylece sürdürülebilir moda anlayışına ve gardırop diplomasisine bir kez daha zarif bir göndermede bulunmuş oldu. Kraliyet çifti, yarışları kendilerine ayrılan locadan büyük bir ilgiyle takip ederken, Prenses Kate'in hem geri dönüşümlü şıklığı hem de enerjik görünümü günün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.