Sabancı öğrencilerle bir arada...

Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston Üniversitesi’nin İtalya Padova Kampüsü’nde bulunan Sargent College Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Fakültesi öğrencilerine kapsamlı bir ders verdi. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sunumda, Türk mutfağından küresel sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik konu masaya yatırıldı. Paylaşımında eğitim sürecine katkı sağlayan isimleri de unutmayan Aslıhan Koruyan Sabancı; Boston Üniversitesi Sargent College öğretim görevlileri Prof. Joan Salge Blake ve Prof. Paula Quatromoni ile Boston Üniversitesi Padova Kampüsü Direktörü Dr. Elisabetta Convento’ya nazik davetleri ve sıcak misafirperverlikleri için içtenlikle teşekkür etti.