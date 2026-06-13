Plaj modasını tanıttı

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve ilham veren isimlerinden biri olan Yasemin Ergene, bir iç giyim markasının merakla beklenen yeni deniz koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Doğal güzelliği ve zahmetsiz şıklığıyla her dönem dikkatleri üzerine çeken Ergene, koleksiyonun ruhunu yansıtan birbirinden çarpıcı pozlara imza attı. Doğayla iç içe, havuz başında ve yeşillikler arasında gerçekleştirilen çekimlerde, yaz sezonunun en trend plaj kombinleri ve enerjik tasarımları ön plana çıktı. Koleksiyonun dikkat çeken parçalarıyla objektiflere yansıyan Yasemin Ergene, plaj stilinde hem zarafeti hem de konforu bir arada sunuyor. Gerek seçilen soft ve iddialı renk paleti, gerekse Yasemin Özilhan'ın kusursuz enerjisi, bu koleksiyonun şimdiden yaz sezonunun en çok konuşulanları arasında yer alacağını kanıtlar nitelikte.