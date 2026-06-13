İş ve tarih dolu Doğu turu...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek çıktığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu seyahatinde, iş ile aile saadetini bir araya getirdi. Bölgedeki iş bağlantıları ve ziyaretlerinin yanı sıra ailesiyle birlikte tarihi mekanları keşfeden başarılı iş kadını, seyahatinden çok özel kareler paylaştı. Gür ailesinin turundaki en etkileyici duraklardan biri, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe oldu. Hediye Güral Gür’ün, Göbeklitepe’nin büyüleyici tarihi atmosferinde annesiyle sevgi dolu bir şekilde sarılarak poz verdi. Daha sonra Güral Ailesi yorgunluk kahvesi ve çayı içerek mütevazı ve sıcak bir aile tablosu çizdi.