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'Mutlu' bahçe keyfini paylaştı

Zeynep Mutlu’nun sosyal medyada büyük ilgi gören "Life" paylaşımı, ünlü dostları Esra Tümen, Ronit Gülcan, Emine Kütük ve İpek Varol ile bir araya geldiği neşeli anları gözler önüne serdi.

Giriş: 10 Haziran 2026 Çarşamba 10:10 Güncelleme: 10 Haziran 2026 Çarşamba 10:24
'Mutlu' bahçe keyfini paylaştı

Zeynep Mutlu, dostlarıyla bir araya geldiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel havanın tadını yemyeşil bir bahçede çıkaran ünlü isimlerin neşeli halleri dikkat çekti. Zeynep Mutlu, Instagram hesabı üzerinden "Life" (Hayat) notuyla paylaştığı fotoğrafta, yakın dostları Esra Tümen, Ronit Gülcan, Emine, Emre Kütük ve İpek Varol ile birlikte şık bir bahçe masası etrafında toplanarak sohbet ederken görülüyor. Masadaki ikramlar ve samimi ortam gözlerden kaçmazken, ekibin neşeli ve enerjik tavırları fotoğrafa yansıdı. Paylaşım kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Esra Tümen Zeynep Mutlu Ronit Gülcan

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