“İyilik Öncüleri” buluşmasına anlamlı destek

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen "İyilik Öncüleri Buluşması"na katıldı. UNICEF Türkiye Genel Müdürü İnci Haseki ve ekibiyle bir araya gelen Sabancı, organizasyonun ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Toplantıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Aslıhan Koruyan Sabancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. "UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen İyilik Öncüleri Buluşması’nda, UNICEF Türkiye Genel Müdürü İnci Haseki ve ekibiyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederim." Dünyadaki ve Türkiye’deki çocukların haklarını korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek adına yürütülen çalışmaların ele alındığı buluşmada, "İyilik Öncüleri"nin hayata geçireceği yeni projeler ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Sabancı'nın bu anlamlı buluşmaya katılımı, çocukların geleceği için atılan adımlara sağladığı güçlü desteği bir kez daha gözler önüne serdi.