Koç Topluluğu’nun 100. yılına anlamlı sergi

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koç Topluluğu’nun kuruluşunun 100. yıl dönümünü çok özel ve kapsamlı bir sergiyle taçlandırıyor. “Vehbi Koç Ticaret Evi: Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi” başlığını taşıyan sergi, erken Cumhuriyet döneminin iktisadi, toplumsal ve kültürel dönüşüm sürecini mercek altına alıyor. Sergi, Vehbi Koç Ticaret Evi’nin doğuş öyküsünü, genç Cumhuriyet’in modernleşme ve ekonomik kalkınma vizyonuyla harmanlıyor. Türkiye’nin ilerleme (terakki) yolculuğuna çok katmanlı, tarihi ve ilham verici bir perspektiften ışık tutan etkinlik, ziyaretçilerini zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Kapılarını halka açmadan önce Koç Ailesi, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Topluluğu’nun üst düzey yöneticileri tarafından ziyaret edilen bu anlamlı sergi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Sergi, 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren VEKAM’da tüm sanat ve tarihseverlerin ziyaretine açıldı.