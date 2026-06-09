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Habiye'de unutulmaz konser...

Yunanistan'ın en başarılı ve en sevilen sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş: 09 Haziran 2026 Salı 09:53 Güncelleme: 09 Haziran 2026 Salı 09:53
Habiye'de unutulmaz konser...

Yunanistan'ın en başarılı ve en sevilen sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sinkron organizasyonuyla düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen konser, sanatçının güçlü yorumunu, duygusal repertuvarını ve sahne enerjisini Türk dinleyicilerle buluşturdu. Geceye iş ve cemiyet hayatından Serdar Bilgili, Leyla Alaton, Demet Sabancı Çetindoğan ise oğlu Cevdet Çetindoğan ile konserdeydi. Harbiye’deki ilk performansını sergileyen başarılı sanatçı Natasa Theodoridou, İstanbul’da kendisini büyük bir ilgiyle karşılayan Türk dinleyicilerine şöyle seslendi. “Sevgili dostlarım, hepinize iyi geceler diliyorum. Sizin sevginiz olmadan bu gece gerçekleşmezdi.” Müziğin sınırları aşan birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan gece hem Natasa Theodoridou’nun hem de Yalın’ın hayranları için hafızalarda yer edecek anlara sahne oldu. İstanbul’un kültür ve sanat takviminde öne çıkan etkinliklerden biri olarak değerlendirilen konser, izleyicilere uzun süre unutamayacakları bir yaz akşamı yaşattı. Konseri ayakta izleyen Harbiye seyircisi, birçok şarkıya dans ederek eşlik etti. Theodoridou, konserin sonunda Harbiye izleyicisine Türkçe “Sizi seviyorum” diyerek veda etti.

Nazif Şahin KARPUZ


Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Natasa Theodoridou

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