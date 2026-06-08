Dünyanın kadın liderleri İstanbul'da buluştu

Ekonomi ve iş dünyasının kalbi, bu yıl İstanbul’da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) ile attı. Doğu ile Batı arasında köprü olan tarihi kent, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce başarılı kadını ağırlayarak bu kez "kadınlar arasında bir köprü" vazifesi gördü. İş insanı Emine Kamışlı ve Gamze Cizreli’nin de aralarında bulunduğu güçlü bir Hazırlık Komitesi (Host Committee) liderliğinde organize edilen zirve; iş birliği, kız kardeşlik ve kadının ekonomik gücü temalarıyla ön plana çıktı. Zirvenin ilk günü büyük bir heyecan ve yoğun bir programla başladı. İlk olarak Borsa İstanbul’da kadın liderlerin katılımıyla gong töreni düzenlendi. Ardından, gerçekleşen öğle yemeğinde bir araya gelen heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’de iş yapma fırsatları ve ekonomik vizyona dair gerçekleştirdiği özel sunumu dinledi. İlk günün büyülü kapanışı ise Boğaz’ın tarihi atmosferinde yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ev sahipliğinde, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli akşam yemeği, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Zirvenin kapanışında, bu küresel platformu 36 yıldır başarıyla sürdüren Irene Natividad ve organizasyona büyük emek veren Ümran Beba gibi isimlere teşekkür edildi. Katılımcılar, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelseler de karşılaştıkları zorlukların ve kurdukları hayallerin ortak olduğunu dile getirerek sınır ötesi dostluk köprüleri kurdular.