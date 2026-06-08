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Kutoğlu, defilesini dostlarıyla kutladı

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, görkemli defilesinin ardından Avrupa’nın aristokrat isimlerini akşam yemeğinde ağırladı.

Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi 10:09 Güncelleme: 08 Haziran 2026 Pazartesi 11:09
Kutoğlu, defilesini dostlarıyla kutladı

Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, gerçekleştirdiği başarılı moda şovunun ardından Avrupa jet sosyetesinin ve soylu ailelerinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Ünlü tasarımcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem başarısını kutladı hem de dostlarıyla olan samimi anlarını gözler önüne serdi. Kutoğlu, görkemli defilesinin ardından verdiği akşam yemeğinde soylu dostlarını ağırladı. Ünlü modacı, paylaşımına "HIGH VOLTAGE GIRLS" (Yüksek Voltajlı Kızlar) notunu düşerek gecenin enerjisine vurgu yaptı. Davette yer alan isimlerin şıklığı ve zarafeti göz kamaştırırken, konukların tamamının Atıl Kutoğlu kreasyonlarını tercih etmesi dikkat çekti. Tasarımcının defile sonrası bir araya geldiği şık dostları arasında Melissa von Faber-Castell, Prenses Mahkameh zu Schaumburg-Lippe, Avusturya Arşidüşesi Camilla von Habsburg-Lothringen. Modacı Kutoğlu, paylaştığı bu özel anın altına "Sevgili ve şık dostlar... Hepsi Atıl Kutoğlu kreasyonlarıyla bir defilem sonrasında" yazarak, kendisine destek olan asil dostlarına teşekkürlerini iletti. Paylaşım kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


Atıl Kutoğlu defile mod

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