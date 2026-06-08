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"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı.

Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi 09:46 Güncelleme: 08 Haziran 2026 Pazartesi 10:57
"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) İstanbul'da düzenlenen 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve "Ustalara Saygı Ödül Töreni", Türk iş dünyasının önemli isimlerini ve devlet erkanını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törende, Türk iş dünyasının küresel başarılarına katkı sağlayan ve DEİK bünyesinde "Ticari Diplomasi" sanatında kalıcı izler bırakan ustalar onurlandırıldı. Gecenin en duygusal ve dikkat çekici anlarından biri, Türk sanayisinin ve iş dünyasının unutulmaz lideri, merhum Sakıp Sabancı adına verilen ödülün takdimi sırasında yaşandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı. İş konseyi başkanları ve ekonomi dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Mithat Yenigün, Remzi Gür, Ömer Cihad Vardan Türkiye’ye değer katan ve yeni ufuklar açan "ustalar" olarak kürsüye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş dünyasının önde gelen isimleri ödül alan isimlerle birlikte sahnede bir araya gelerek Türk iş dünyasının küresel vizyonunu vurgulayan bir aile fotoğrafı çektirdi. Merhum Sakıp Sabancı’ya vefa niteliği taşıyan anlamlı ödülü almak üzere, Sabancı ailesini temsilen torunu Melisa Sabancı Tapan sahneye çıktı. Melisa Sabancı Tapan'a ödülü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş takdim etti. DEİK Başkanı Nail Olpak da sahnede bu gurur dolu anlara eşlik etti. Törenin ardından sosyal medya hesabından dedesi Sakıp Sabancı ile çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf paylaşan Melisa Sabancı Tapan, takipçilerine ve iş dünyasına duygusal anlar yaşattı. Paylaşımda dedesiyle göz göze olduğu çocukluk karesini yayınlayan Sabancı Tapan, paylaşımına şu duygusal notu düştü: "O küçük kız bir gün senin adına böylesi bir ödül alacağını bilseydi... Sanırım sadece elini tutmak isterdi." Kısa sürede iş ve sanat dünyasından büyük ilgi gören paylaşıma, aralarında Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan ve Oya Eczacıbaşı'nın da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim tebrik ve destek mesajları yağdırdı.

melisasabancıtapan

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