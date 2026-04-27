İstanbul’da anlamlı buluşma...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden ve sanat tutkusuyla tanınan Banu Çarmıklı, feminist sanat akımının dünyaca ünlü öncüsü Judy Chicago ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından bu özel geceye dair kareler paylaşan Çarmıklı, Chicago ile tanışmaktan duyduğu heyecanı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında gecenin detaylarına değinen Banu Çarmıklı, Judy Chicago’nun büyük ses getiren son projesi "What If Women Ruled the World" (Kadınlar Dünyayı Yönetseydi Ne Olurdu?) adlı eserine de dikkat çekti. Sanatçının bu ikonik çalışması olan örtü önünde çekilen kareler, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Banu Çarmıklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. "Feminist sanatın efsane isimlerinden Judy Chicago ile tanışma fırsatı bulduğum geceden kareler ve son işi 'What if women rule the world' adlı örtü..." Sanat tarihine damga vuran 84 yaşındaki Chicago’nun renkli stili ve Çarmıklı’nın şıklığının yansıdığı bu buluşma, İstanbul sanat ajandasının en dikkat çeken anlarından biri oldu.