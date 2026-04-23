Koç, Gırgıriye Müzikali'nde...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türk sineması ve tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan Gırgıriye Müzikali’ni izleyerek sanat dolu bir akşam geçirdi. Sahneye taşınan efsane kadronun performansını hayranlıkla takip eden Koç, oyun sonunda ekibi alkışladı. Müjdat Gezen’in kaleme aldığı ve yıllar sonra yeniden sahnelenen müzikal, izleyenleri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. Başrollerini Türk tiyatrosunun dev isimleri Müjdat Gezen ve Perran Kutman’ın paylaştığı, kadrosunda Gülben Ergen gibi sevilen isimlerin yer aldığı oyun, Sulukule’nin renkli dünyasını günümüze taşıdı. Sosyal ve kültürel etkinliklere olan ilgisiyle bilinen Rahmi Koç, gösterim sonrası oyuncuları kuliste ziyaret ederek tebriklerini iletti. Koç’un katılımı, sanat dünyasında büyük bir moral kaynağı olarak değerlendirildi.