"Seferî" koleksiyonu Miami’de tanıtıldı

Cemiyet hayatının iki başarılı ismi Caroline Koç ve Bettina Machler, okyanus ötesinde ses getiren bir iş birliğine imza attı. Four Seasons Hotel at The Surf Club’ın eşsiz atmosferinde gerçekleşen özel davette, "l’art de la table" (sofra sanatı) ruhu, Bettina Machler ve Haremlique Istanbul iş birliğiyle hazırlanan "Seferî" koleksiyonu ile taçlandırıldı. Koç ve Machler'in bizzat hazırladığı, sofra şıklığını ve seyahat kültürünü bir araya getiren yeni koleksiyondan parçalar, davetlilerden tam not aldı. Ev sahipliğini Ximena Penuela Ashi ile birlikte üstlenen ikili, şıklıkları ve konukseverlikleriyle geceye damga vurdu. Bettina Machler’in yaratıcı vizyonu ile Haremlique Istanbul’un kalitesini buluşturan koleksiyon, sofra düzeninde "sanat" vurgusunu ön plana çıkardı. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan ikili, katılım gösteren tüm dostlarına içten teşekkürlerini sundu. Miami’nin ikonik noktalarından biri olan The Surf Club’da gerçekleşen bu özel lansman, Türk tasarım ve tekstil gücünün uluslararası platformdaki prestijli duruşunu bir kez daha kanıtlamış oldu.