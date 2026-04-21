Güncel

Boyner’den doğayla bağ kurma rehberi...

Doğayı sadece izlenecek bir manzara değil, insanın kendi iç sesi olarak tanımlayan Emine Boyner, ilk kitabı "Yer ile Bir Otacının El Kitabı" ile okurlarını derinlikli bir yolculuğa çıkaracak.

Giriş: 21 Nisan 2026 Salı 10:20 Güncelleme: 21 Nisan 2026 Salı 10:21
Boyner’den doğayla bağ kurma rehberi...

Otacı, sanatçı ve zanaatkâr Emine Boyner, doğayla olan bağımızı yeniden keşfetmeye davet eden ilk kitabı "Yer ile Bir Otacının El Kitabı" ile edebiyat dünyasına adım atıyor. Kronik Kitap etiketiyle yayımlanacak olan eser, insanın yeryüzüyle olan kadim ilişkisini şefkatli bir rehber eşliğinde sunuyor. Yer ile Bir Otacının El Kitabı, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda interaktif bir deneyim sunuyor. Zeytin ağacının hafızasından karahindibanın direncine kadar doğanın her parçasında insanın kendi "yabanını" bulabileceği bu eser; alıştırmalar, araştırmalar, reçeteler, özel harmanlar, oyunlar ve öykülerle zenginleştirildi. Emine Boyner’in kaleme aldığı bu eser, doğayla yeniden bağ kurmak isteyenler için hem bir teşekkür mektubu hem de rehber niteliği taşıyor. Modern hayatın karmaşasında "yer ile bir" olmayı hatırlatan bu kitap, çok yakında raflarda ve dijital platformlarda yerini alacak.

Emine Boyner

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Floransa'da romantik kutlama...

Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar, Niv-Romina Garih çiftiyle birlikte sürdürdükleri İtalya tatilinde rotayı Floransa’ya kırdı. Pelin Uluksar’ın yeni yaşını romantik bir organizasyonla kutlayan Hakko, sevgilisine Rönesans’ın kalbinde unutulmaz bir doğum günü yaşattı.
Güncel Boyner’den doğayla bağ kurma rehberi...

Doğayı sadece izlenecek bir manzara değil, insanın kendi iç sesi olarak tanımlayan Emine Boyner, ilk kitabı "Yer ile Bir Otacının El Kitabı" ile okurlarını derinlikli bir yolculuğa çıkaracak.
Magazin Hattı Podyumda zarafet, finalde ödül gururu

İstanbul’un en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Legend Fashion Week, bu yıl yine görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok konuşulan ismi, tasarımlarıyla izleyenleri büyüleyen ve başarılarını bir ödülle taçlandıran ünlü tasarımcı Özlem Özkurt oldu.
Güncel "Yoga tapınağımı buldum"

Ruhsal yolculuğuna ve kişisel keşiflerine devam eden Alara Koçibey, bu kez egzotik doğası ve mistik atmosferiyle bilinen Bali’den paylaştığı yoga kareleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Magazin Hattı Türk moda dünyasına açıldılar

Erkek giyiminde zarafet ve kaliteyi yeniden tanımlayan marka ilk mağazasını İstanbul’da gerçekleştirilen seçkin bir davetle Türk moda dünyasına tanıttı.

Jet Set Kardashian ve Hamilton yemeğe çıktı

Sık sık bir araya gelmeye başlayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, baş başa çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere yansıdı.
Caddeler Hafta sonu caddeye çıktılar...

İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.
Magazin Hattı Zeyrek Çinili Hamam'da sergi

Zeyrek Çinili Hamam, tarihi Bizans sarnıcında sürdürdüğü güncel sanat programına yeni bir sergiyle devam ediyor.

Güncel İskoçya’da motor sporları deneyimi...

İş insanları Hasan Kosif, Süleyman Kosif ve Selim Kosif kardeşler, çocukları Cihan Kosif ve Hilal Kosif Piles ile birlikte bir etkinlik kapsamında İskoçya’ya gitti.
Güncel İzmir'de sanat turu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İzmir'de sanat turu yaptı.

Magazin Hattı TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor.
Jet Set Afrika'da safari yaptılar

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile birlikte macera dolu bir tatile imza attı. Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında safariye çıkan çiftin romantik ve heyecan dolu anları objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.