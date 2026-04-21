Boyner’den doğayla bağ kurma rehberi...

Otacı, sanatçı ve zanaatkâr Emine Boyner, doğayla olan bağımızı yeniden keşfetmeye davet eden ilk kitabı "Yer ile Bir Otacının El Kitabı" ile edebiyat dünyasına adım atıyor. Kronik Kitap etiketiyle yayımlanacak olan eser, insanın yeryüzüyle olan kadim ilişkisini şefkatli bir rehber eşliğinde sunuyor. Yer ile Bir Otacının El Kitabı, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda interaktif bir deneyim sunuyor. Zeytin ağacının hafızasından karahindibanın direncine kadar doğanın her parçasında insanın kendi "yabanını" bulabileceği bu eser; alıştırmalar, araştırmalar, reçeteler, özel harmanlar, oyunlar ve öykülerle zenginleştirildi. Emine Boyner’in kaleme aldığı bu eser, doğayla yeniden bağ kurmak isteyenler için hem bir teşekkür mektubu hem de rehber niteliği taşıyor. Modern hayatın karmaşasında "yer ile bir" olmayı hatırlatan bu kitap, çok yakında raflarda ve dijital platformlarda yerini alacak.