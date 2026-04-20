İskoçya’da motor sporları deneyimi...

Kosif ailesinin İskoçya seyahati, hem hız tutkusunu hem de kültürel bir keşfi bir araya getirdi. Ailenin yeni duraklarından biri, Fife kentinde yer alan dünyaca ünlü Knockhill Racing Circuit oldu. Profesyonel bir yarış pisti olarak hizmet veren bu alanda aile üyeleri, farklı araç modelleriyle direksiyon başına geçerek hız sınırlarını zorladı. Profesyonel pistte gerçekleştirilen bu sürüş deneyimi, tatilin en heyecan verici anları olarak kayda geçti. Hız dolu anların ardından aile, İskoçya’nın tarihi ve kültürel dokusuna da eşlik etti. Gezinin en renkli karesi ise İskoçya’nın simgesi haline gelen ve erkeklerin giydiği geleneksel "kilt" kıyafetiyle çekilen pozlar oldu. Kosif ailesi, bu seyahatle birlikte İskoçya’nın hem modern spor dünyasını hem de asırlık geleneklerini yerinde deneyimlemiş oldu.