Okyanus ötesinde Türk zarafeti...

Türk tasarım dünyasının iki dev ismi, Caroline Koç ve Bettina Machler, bu kez Florida’da bir araya gelerek zarafeti okyanus ötesine taşıdı. Caroline Koç’un kurucusu olduğu Haremlique İstanbul’un seçkin tasarımları, Bettina Machler’in eşsiz dokunuşlarıyla birleşerek Florida’nın tropik atmosferinde adeta bir sanat eserine dönüştü. Davetin ev sahipliğini üstlenen Caroline Koç, markası Haremlique İstanbul ile Türk misafirperverliğini ve kalitesini Florida’ya taşırken; organizasyonun estetik mimarı Bettina Machler, kurduğu sofrayla "şiir gibi" bir atmosfer yarattı. Palmiye ağaçlarının gölgesinde gerçekleşen bu özel buluşma, katılımcıları büyüleyen bir görsel şölene dönüştü. Etkinliğe Melisa Von FaberCastell ve ünlü mimar Natalia Jaramillo da katıldı. Davete katılan konuklar; Bettina Machler’in ince detaylarla örülü, her biri birer tabloyu andıran masa tasarımlarına, Caroline Koç’un zamansız çizgileriyle sofistike bir yaşam tarzını simgeleyen Haremlique koleksiyonlarına tam not verdi.