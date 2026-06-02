Travis Scott'ı dinlediler

Dünyanın en büyük R&B ve hip hop yıldızlarından Travis Scott, uzun süredir beklenen Türkiye ziyaretini 31 Mayıs gecesi gerçekleştirdi. TemaCC organizasyonuyla Tersane İstanbul Grand Factory’de düzenlenen gece, binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. “Night club experience” konseptiyle, sadece 2000 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Travis Scott geceye damgasını vurdu. Geceye iş insanı Cem Hakko da sevgilisi Nazlı Kayaaslanla katılıp eğlendi. Faruk Sabancı ise konsere oyuncu kız arkadaşı Esra Bilgiç'le gelmişti. Dev stadyum konserleriyle milyonları peşinden sürükleyen yıldız isim, bu kez hayranlarıyla çok daha yakın bir atmosferde buluştu. İstanbul’un en özel müzik etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazınan gece, Travis Scott hayranlarına sanatçının dünyasına birebir giriş hissi yaşattı.

Nazif Şahin KARPUZ