2025'in ayrılıkları...

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılında cemiyet hayatının iki ünlü çiftlerinden ayrılık haberleri geldi. İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, bu yıl boşanma kararı aldı. Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte 24 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan’ın Leros Adası’nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti. Yaşadıkları bot kazası sonrasında ilişkilerinin zedelenmeye başladığı iddia edilirken çiftten ayrılık haberi geldi. Vuslat Doğan ayrılık için "Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Söz konusu kazadan hiçbir zaman birbirlerini sorumlu tutmadıklarını ve hiçbir maddi talepte bulunmadan ayrıldıklarını vurgulayan Doğan ve Sabancı'nın ortak açıklaması şöyle: Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdi. Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var: Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Bir diğier yılın ayrılık bombası ise İzzet Özilhan ve Yasemin Ergene çiftinden geldi. Özilhan ve Ergene çifti bu yıl 14 yıllık evliliklerini resmi olarak bitirdi ve tek celsede boşandı. Doktorlar dizisinde oynayan Yasemin Özilhan, dizinin çekimlerinin yapıldığı hastanenin sahibi Anadolu Grubu Eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın iş insanı oğlu İzzet Özilhan'la tanışmış ve 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızını, 2013'te ise Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı iddiaları geçtiğimiz gün ortaya atılmıştı. Yasemin Ergene, boşanmayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. "Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." İş insanı İzzet Özilhan ise ayrılık sonrası sessizliğini bozmadı.