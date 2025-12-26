2025 yılında Ali Sabancı-Vuslat Doğan ve İzzet Özilhan-Yasemin Ergene çifti boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.
Giriş: 26 Aralık 2025 Cuma
ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN
ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN
ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN
ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN
İZZET ÖZİLHAN, YASEMİN ERGENE
İZZET ÖZİLHAN, YASEMİN ERGENE
İZZET ÖZİLHAN, YASEMİN ERGENE
İZZET ÖZİLHAN, YASEMİN ERGENE
İZZET ÖZİLHAN, YASEMİN ERGENE
2025'in ayrılıkları...
2025 yılında Ali Sabancı-Vuslat Doğan ve İzzet Özilhan-Yasemin Ergene çifti boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.