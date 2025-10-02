Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienali"nde...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyeleri İstanbul'da bir araya geldi. 16 Eylül’de önizleme günleriyle kapılarını açan 18. İstanbul Bienali'nin misafiri olan EPOS 7 Derneği üyeleri, sergileri gezdiler. Arzu Sabancı, sanat turunda bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Dernekten üyeleri sanat dolu bir gün geçirirken sosyal medya hesabından da özel günden kareler paylaştılar.