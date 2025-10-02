Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienal"inde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...

Giriş: 02 Ekim 2025 Perşembe

ARZU SABANCI, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA

ARZU SABANCI

GENEL

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienal"inde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.
Bebeğiyle tekne turunda...

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente çifti, 8 aylık oğullarıyla birlikte tekne turuna çıktı.
Çifte kutlama...

Derin Mermerci, aynı gün doğan annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum günlerini kutladı.
Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienal"inde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...
Paris'te moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda üblü top modeller podyumdaki güzellikleriyle dikkat çektiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.